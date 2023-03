Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

141,98 EUR +1,18% (14.03.2023, 21:15)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,66 EUR +0,81% (14.03.2023, 17:41)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

152,445 USD +1,31% (14.03.2023, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nachdem Meta am heutigen Dienstag die nächste Entlassungswelle angekündigt habe, setze nun auch Apple den Rotstift an. Laut einem Bericht von Bloomberg verschiebe der US-Konzern die Auszahlung von Boni für einige seiner Mitarbeiter. Auch die Neueinstellungen sollten weitestgehend gestoppt werden.Einige Teams würden dem Bericht zufolge zweimal im Jahr, im April und im Oktober, den vollen Betrag ihres Bonus erhalten, jetzt aber erst im Herbst. Dem Bericht zufolge überwache Apple auch die Reisebudgets genauer und lasse einige Stellen unbesetzt. Die Verschiebung sei das jüngste Beispiel dafür, dass Apple die Kosten senke und die Unternehmensausgaben genau beobachte. Apple habe zwar keine Mitarbeiter entlassen, aber die Zahl der Neueinstellungen in vielen Abteilungen außerhalb der Technik drastisch gesenkt."Wir investieren langfristig, und wir führen das Unternehmen langfristig. Wenn Sie sich also ansehen, was wir tun, erkennen Sie auch, dass das Umfeld, in dem wir uns befinden, schwierig ist. Und deshalb senken wir die Kosten. Wir stellen weniger Leute ein. Wir sind bei der Einstellung von Mitarbeitern sehr umsichtig und überlegt. Deshalb stellen wir in einigen Bereichen des Unternehmens überhaupt keine neuen Mitarbeiter ein", habe Cook im Februar gegenüber CNBC gesagt."Wenn man sich unsere Prognose vom letzten Quartal ansieht, oder das, was wir für dieses Quartal angekündigt hatten, haben wir sie um eine halbe Milliarde Dollar unterschritten. Wir drücken also die Kosten nach unten", habe er fortgefahren.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AppleBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link