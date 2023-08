Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Mit den Q3-Zahlen und dem Ausblick für das laufende Quartal habe Apple die Anleger in der Vorwoche nicht überzeugen können. Mit dem Launch des neuen iPhone 15 stehe in wenigen Wochen aber schon das nächste Highlight auf der Agenda. "Bloomberg"-Experte Mark Gurman glaube auch schon zu wissen, wann genau es soweit sei.In seinem wöchentlichen Newsletter nenne der für gewöhnlich sehr gut informierte Apple-Experte zwei mögliche Termine für die Präsentation der neusten iPhone-Generation: Dienstag, den 12. September, oder Mittwoch, den 13. September. Der Verkaufsstart der neuen Geräte könnte dann gut eine Woche später, konkret wahrscheinlich am 22. September, erfolgen.Damit würde allerdings nur noch die erste Verkaufswoche in das laufende vierte Geschäftsquartal (bis Ende September) fallen. Den Löwenanteil des Geschäfts mit dem iPhone 15 dürfte Apple daher wohl im traditionell besonders wichtigen Weihnachtsquartal machen, so Gurman weiter.Dem Vernehmen nach plane Apple beim iPhone 15 die größten technischen und optischen Neuerungen seit drei Jahren - von schnelleren Prozessoren über ein neues Kamerasystem und USB-C-Buchse über bis hin zu einem Titan-Rahmen mit dünneren Bildschirmrändern. In der Vergangenheit seien solche Upgrades ein Garant dafür gewesen, dass sich die Kunden um die Geräte reißen würden. Doch diesmal werde sich Apple etwas mehr einfallen lassen müssen, damit die Nutzer wieder beherzt zugreifen würden, prophezeie der Experte.Zwar habe Apple für das laufende Quartal eine leichte Besserung in Aussicht gestellt, der Konzernumsatz dürfte aber erneut rückläufig sein. Wenn es so komme, wäre es der vierte Rückgang des Quartalsumsatzes in Folge. Und das wiederum habe es laut Gurman seit dem Jahr 2001 nicht mehr gegeben.Zumindest mit Blick auf das Weihnachtsquartal sehe der Experte allerdings gute Chancen, dass Apple die vergleichsweise schwachen Vorjahreswerte übertreffen könne. Damals hätten pandemiebedingte Produktionsausfälle beim Zulieferer Foxconn in China für Lieferengpässe beim iPhone 14 gesorgt, die erst in den Folgequartalen teilweise aufgeholt werden könnten.Durchwachsene Zahlen und ein verhaltener Ausblick hätten die Apple-Aktie am Freitag fast fünf Prozent gekostet - der größte Tagesverlust des laufenden Jahres. Am Montag zeichne sich im vorbörslichen US-Handel aber zumindest eine Stabilisierung ab und die Mehrheit der Analysten sei weiterhin bullish.Auch DER AKTIONÄR bleibt optimistisch und erachtet Apple unverändert als Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2023)