Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

155,50 EUR -0,08% (15.09.2022, 11:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

155,48 EUR -0,32% (15.09.2022, 11:08)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

155,31 USD +0,94% (14.09.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Apple: iPhone 14 entscheided - AktienanalyseWie immer war auch dieses Mal die Präsentation der neuen iPhones von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) mit Spannung erwartet worden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Schließlich seien sie der wichtigste Umsatzbringer des Konzerns. Das mache sich auch im Kurs bemerkbar. "Wir stellen seit Langem fest, dass die Apple-Aktie einem unheimlich vorhersehbaren saisonalen Handelsmuster folgt, wonach sie typischerweise in den Monaten vor der Ankündigung neuer iPhones eine Outperformance erzielt", so Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi.Die Aktie sei demnach in den drei Monaten vor der Vorstellung eines neuen iPhones in 15 von 16 Fällen stärker als der S&P 500 gestiegen - im Schnitt um 13,9 Prozent. 2022 habe die Outperformance 11,1 Prozent betragen. Die Erwartungen sollten nicht enttäuscht werden. Apple habe dieses Mal gleich mit mehreren Neuerungen aufgewartet. Zu den Innovationen gehöre die Möglichkeit, Notfall-Nachrichten per Satellit abzuschicken.Zudem könne bei den teureren ProModellen des iPhone 14 das Display ständig an bleiben. Das schaffe zum Beispiel neue Möglichkeiten für Anwendungen auf dem Homescreen, die Informationen in Echtzeit anzeigen würden - etwa Live-Stände bei Sportereignissen. Die ProGeräte bekämen zudem eine verkleinerte Display-Aussparung für Selfie-Kamera und Gesichtserkennung sowie einen 48-MegapixelSensor im neuen Kamerasystem, der unter anderem für bessere Bilder bei schwierigen Lichtverhältnissen sorgen solle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: