Kurzprofil Apple Inc.:



Apple ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Während sich die Apple-Aktie in den vergangenen Jahren enorm stark präsentiert habe, habe die Aktie des Smatphone-Rivalen Samsung ( ISIN US7960502018 WKN 881823 ) seit 2021 deutlich unter Druck gestanden. Zuletzt habe sie aber zur Erholung ansetzen können. Am Dienstagmorgen habe das Unternehmen nun vorläufige Q4-Zahlen publiziert. Diese hätten jedoch unter den Marktprognosen gelegen.Angesichts der Kaufzurückhaltung der Verbraucher habe der Elektronik-Gigant Samsung das sechste Quartal in Folge einen Rückgang des operativen Gewinns verzeichnet. Der Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sei im vierten Quartal 2023 im Jahresvergleich um 35 Prozent auf 2,8 Billionen Won (etwa 1,95 Milliarden Euro) gefallen, habe es am Dienstag in einer Börsenmitteilung des südkoreanischen Konzerns auf Basis vorläufiger Zahlen geheißen. Samsung Electronics führe den Markt bei Smartphones und Speicherchips an.Die Zahlen für die Monate Oktober bis Dezember hätten einer Umfrage des Finanzdatendiensts der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap unter den Markterwartungen gelegen. Analysten hätten damit gerechnet, dass sich der operative Verlust in der Halbleitersparte von Samsung im vergangenen Jahr auf zwei Billionen Won belaufe, habe es geheißen. Die Aktie habe rund zwei Prozent nachgegeben.Beim Umsatz erwarte Samsung für das Schlussquartal einen Rückgang um 4,9 Prozent auf 67 Billionen Won (46,6 Milliarden Euro). Genauere Zahlen lege das Unternehmen erst am 31. Januar vor.Samsung sei keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Erst ein klarer charttechnischer Ausbruch würde das Bild aufhellen. Die Apple-Aktie sei seit März 2016 eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Leser könnten sich inzwischen über Gewinn von 600 Prozent freuen. Gewinnmitnahmen nach dem starken Verlauf in den Monaten zuvor seien nicht ungewöhnlich. Anleger halten vorerst weiter an ihrer Position fest, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)