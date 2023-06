Hinweis auf Interessenkonflikte:



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

168,76 EUR -1,17% (13.06.2023, 11:22)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

168,88 EUR -0,40% (13.06.2023, 11:05)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

183,79 USD +1,56% (12.06.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie von Apple habe seit Jahresbeginn rund 41 Prozent zugelegt und am Montag bei 183,79 Dollar ein neues Rekordhoch auf Schlusskursbasis markiert. Eigentlich sei das ein Grund zur Freude und aus technischer Sicht ein Kaufsignal. Die Analysten der Schweizer Investmentbank UBS hätten ihre Kaufempfehlung nun allerdings gestrichen.Apple habe sich im schwächelnden Smartphone-Markt zuletzt wacker geschlagen, doch UBS-Analyst David Vogt rechne mit anhaltendem Gegenwind beim iPhone, dem nach wie vor wichtigsten Produkt im Apple-Kosmos. Konkret erwarte er, dass die Anzahl der verkauften Geräte im zweiten Halbjahr um ein bis zwei Prozent sinken werde.Speziell in den wichtigen Märkten USA, China und Europa dürfte die Nachfrage weiter sinken, weil iPhone-Besitzer ihre aktuellen Geräte einfach länger nutzen würden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen dort in den nächsten zwölf Monaten ein neues iPhone kaufen würden, würde laut Umfragen der Investmentbank stagnieren oder gar sinken.Die zuletzt gestiegene Nachfrage in den Schwellenländern könne die Schwäche in den Kernmärkten dabei nicht ausgleichen, so Vogt. Zudem sei es unwahrscheinlich, dass sich das Geschäft mit Services und dem App Store "kurzfristig wesentlich beschleunigt".Gleichzeitig werde die Aktie derzeit jedoch mit einem Bewertungsaufschlag von rund 50 Prozent gegenüber dem S&P 500 gehandelt. Mit Blick auf die nächsten sechs bis zwölf Monate sei das Chance-Risiko-Verhältnis daher nun eher ungünstig, so der Analyst. Die Aktie sei zuletzt also zu gut gelaufen, das Kursziel der UBS von 180 Dollar sei zwischenzeitlich erreicht worden.In der Folge habe Vogt die Aktie von "buy" auf "neutral" abgestuft, das Kursziel aber auf 190 Dollar etwas erhöht. Damit signalisiere er noch rund drei Prozent Kurspotenzial, sehe die Aktie auf dem aktuellen Niveau also nahezu fair bewertet.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.