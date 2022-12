Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Enttäuschung über den anhaltend restriktiven geldpolitischen Kurs der US-Notenbank sei am Donnerstag groß - die Kurse an der Wall Street würden auf breiter Front einbrechen. Im Dow Jones gebe es mit Verizon nur einen Gewinner. Besonders hart treffe es Tech-Aktien. Tesla indes stabilisiere sich leicht.Die Inflation gehe zwar zurück, doch das beeindrucke die FED nicht. Und so müsse der Markt verdauen, dass es 2023 voraussichtlich noch keine Zinssenkung geben werde. Der NASDAQ 100 verliere 3,6 Prozent auf 11.320 Punkte und notiere damit so tief, wie seit dem 10. November nicht mehr.Der Dow Jones büße 2,5 Prozent auf 33.119 Zähler ein. Am Dienstag sei der US-Leitindex nach moderateren Inflationsdaten mit 34.712 Punkten noch auf das höchste Niveau seit April angesprungen.Big Tech, einst der Mover in der Corona-Hausse, habe seine Power eingebüßt. Apple, Amazon und Co würden am Donnerstag durch die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in die Knie gehen. Ausnahme: Tesla. Die Aktie, zuletzt Underperformer, lege minimal zu.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".