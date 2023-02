Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ein absolutes Basis-Investment im Tech-Sektor.Seit Jahren spekuliere die Fachwelt, wann Apple sein erstes Smartphone mit faltbaren Display auf den Markt bringen werde. Doch bisher sei eine Innovation dieser Art (noch) nicht in Sicht.Aktuell habe die UBS Überlegungen angestellt, was ein solches Gerät dem IT-Giganten umsatzseitig bringen könnte. "Eine solche Neuerung könnte eine zusätzliche Chance für zukünftige iPhone-Modelle sein könnte", habe UBS-Analyst, David Vogt, in einer aktuellen Notiz an Kunden geschrieben, wie CBNC berichtet habe. Bisher spiele diese mögliche Geschäftsfelderweiterung und damit einhergehenden zusätzlichen Einnahmen im Bewertungsmodell jedoch keine Rolle.Der Technologieriese habe jüngst ein Patent für elektronische Geräte mit Display- und Berührungssensor-Strukturen erhalten, wobei die Patentzusammenfassung speziell auf ein "faltbares elektronisches Gerät" hinweise, das einen "flexiblen transparenten Wandteil haben könnte, der sich an ebene transparente Wände anschließt", zitiere CBNC den UBS-Analysten.Ob tatsächlich ein faltbares Gerät in Arbeit sei, sei jedoch völlig unklar. Apple melde häufig Patente für Ideen an, die es erforsche und die möglicherweise nie verwirklicht würden.Aus Sicht von Vogt dürfte ein faltbares Smartphone jedenfalls die Kauf- und Upgrade-Rate von Apple-Kunden erhöhen. Außerdem bestehe die Möglichkeit, Android-Nutzer dazu zu bewegen, speziell für das faltbare Modell zu Apple zu wechseln.Das faltbare Handy werde vermutlich eines Tages kommen. Unabhängig davon: Apple sei dank seiner riesigen weltweiten Fangemeinde eine Cash-Maschine, die Gewinne würden sprudeln. Die Marke sei bärenstark und der Burggraben tief.Kurzum: Die Aktie ist ein absolutes Basis-Investment im Tech-Sektor, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Apple Inc. Wer investiert sei, lasse einfach die Gewinne laufen. (Analyse vom 15.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: