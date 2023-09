Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie sei am Donnerstag wieder unter die Marke von 180 USD gefallen. Grund für den Tagesverlust von knapp 3% sei, dass Apple in der EU nun als "Gatekeeper" klassifiziert werde und in Zukunft schärfere Regeln einhalten müsse. Aber auch die jüngsten Nachrichten aus China würden weiter Druck ausüben. Nun senke der erste Analyst sein Kursziel.Die US-Bank JPMorgan habe das Kursziel für Apple vor der Einführung neuer Produkte in der kommenden Woche von 235 auf 230 USD gesenkt, aber die Einstufung auf "overweight" belassen. Eine überdurchschnittliche Kursentwicklung im zweiten Halbjahr halte Analyst Samik Chatterjee laut einer am Freitag vorliegenden Studie für unwahrscheinlich. Dabei habe er auf den Bewertungsaufschlag der Aktie des iPhone-Herstellers und die zunehmenden Risiken in China verwiesen.Mit einem Kursziel von 230 USD liege JPMorgan jedoch nach wie vor deutlich über dem durchschnittlichen Ziel aller 53 von Bloomberg befragten Analysten von 204,55 USD. Zudem würden nur vier von ihnen raten, die Aktie zu verkaufen, während 14 zum Halten und 35 zum Kauf raten würden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link