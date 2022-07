Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

ISIN Apple-Aktie:

WKN Apple-Aktie:

Ticker-Symbol Apple-Aktie:

NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieriesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In rund einer Woche sei es soweit: Der US-Gigant werde die Zahlen zum dritten Quartal vorlegen. Angesichts der negativen Marktstudien zur Smartphone-Nachfrage, den Corona-Lockdowns in China und den allgemeinen Rezessionssorgen würden sich einige Apple-Aktionäre allerdings vor diesem wichtigen Termin sorgen. Doch Apple-Bulle Dan Ives von Wedbush Securities versprühe Zuversicht.In einer Studie habe der Wedbush-Analyst geschrieben, dass die iPhone-Nachfrage den makroökonomischen Unsicherheiten besser standhalte als erwartet. Dabei weise Ives insbesondere auf den chinesischen Markt hin, auf dem Apple seiner Einschätzung nach den Marktanteil in den vergangenen zwölf Monaten um rund drei Prozent verbessert habe. Entscheidend seien hierfür die starken Produktzyklen des iPhone 12 und des iPhone 13.DER AKTIONÄR habe bereits berichtet, dass auch andere Experten die aktuelle Stärke in China als wichtiges Argument für ihre Kaufempfehlung der Apple-Aktien herangezogen hätten.DER AKTIONÄR bleibe zuversichtlich, dass Apple auch in unruhigen Zeiten mit seinen starken Produkten performen könne. Hier könnte ein besser als erwartetes China-Geschäft helfen, die Schätzungen der Analysten zu übertreffen. Der Analystenkonsens, der inzwischen die Probleme aber nicht die Chancen eingepreist haben dürfte, rechne mit Umsätzen in Höhe von 82,77 Milliarden Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 1,145 Dollar. Durchaus schlagbar - Anleger bleiben deshalb bei der Apple-Aktie investiert, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 20.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: