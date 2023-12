NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

197,3712 USD +0,22% (20.12.2023, 16:56)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unverändert mit "outperform" ein.Laut Daniel Ives werde Apple bis Ende 2024 die erste Marktkapitalisierung von 4 Billionen USD erreichen, wenn man das Wachstumstempo und die Monetarisierung betrachte, die das Unternehmen für Cupertino im nächsten Jahr erwarte. Während es anhaltende Sorgen um das iPhone-Schattenverbot der Regierung in China gebe, stelle Wedbush fest, dass dieses Problem im Moment sehr beherrschbar sei und die Nachfrage nach Cupertino in dieser Schlüsselregion nicht beeinträchtigt habe, basierend auf den jüngsten Überprüfungen.Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Apple unverändert mit "outperform" ein und bestätigt das Kursziel von 250 USD. (Analyse vom 20.12.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:179,82 EUR +0,26% (20.12.2023, 17:11)