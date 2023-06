Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Apple habe ihre Rekordfahrt fortgesetzt und am Donnerstag oberhalb von 190 Dollar ein neues Rekordhoch markiert. Die magische Marke von 3 Billionen Dollar Börsenwert sei damit nun zum Greifen nahe. Die Chance auf einen Ausbruch zum Handelsstart an der Wall Street stehe gut, denn ein bullisher Analystenkommentar liefere Rückenwind.Atif Malik von der US-Investmentbank Citigroup habe die Apple-Aktie am Donnerstag mit einer neuen Kaufempfehlung in die Bewertung aufgenommen. Der Grund: Die Wall Street unterschätze die Fähigkeit des Tech-Riesen, die Bruttomargen weiter zu steigern. Er verweise dabei insbesondere auf die Verlagerung der Nachfrage hin zu hochpreisigen iPhones sowie Marktanteilsgewinne in China und Indien.Zudem meistere Apple die gesamtwirtschaftliche Abkühlung und den Inflationsdruck, indem man kontinuierlich Markteile von Android-Smartphones gewinne. Und mit einem 70-prozentigen Anteil am gesamten Hardware-Umsatz sowie den höchsten Gewinnmargen von allen Apple-Geräten sei das iPhone nun einmal das wichtigste Produkt des Konzerns, argumentiere Malik.Entsprechend bullish sei auch sein Kursziel: Mit satten 240 Dollar traue er der Aktie selbst nach dem jüngsten Rekordhoch von 190,07 Dollar weitere 26 Prozent Luft nach oben zu. Habe er damit Recht, dann wäre Apple an der Börse fast 3,8 Billionen Dollar wert.Unter den von Bloomberg befragten Analysten wachse das Lage der Bullen damit weiter: 34 "buy"-Ratings stünden nun zwölf Halte- und vier Verkaufsempfehlungen gegenüber. Gemessen am 12-Monats-Kursziel sei derzeit keiner noch optimistischer als der Citi-Experte.Unterstützt von der bullishen Citi-Studie, dürfte Apple die Rekordfahrt am heutigen Freitag fortsetzen und die 3-Billionen-Marke knacken. "Der Aktionär" setzt auch nach 640 Prozent Plus seit der Erstempfehlung im März 2016 auf langfristig weiter steigende Kurse bei Apple, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.