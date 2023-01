Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Chipkonzern Broadcom könnte Kreisen zufolge in einigen Jahren weniger Produkte an seinen derzeit wichtigsten Kunden Apple liefern dürfen als bisher. Der iPhone-Bauer wolle ab 2025 den für Wifi und Bluetooth verantwortlichen Chip selbst produzieren, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet.Im letzten Geschäftsjahr habe Broadcom mit Apple 20 Prozent seiner Umsätze erzielt, was fast sieben Milliarden US-Dollar entspreche.Auch der Chipbauer QUALCOMM sei Kreisen zufolge von den Plänen betroffen. Apple wolle einen Chip entwickeln, der neben Wifi und Bluetooth auch Modemfunktionen beherrsche. Dieses Produkt beziehe der Mac-Konzern bisher von QUALCOMM. Der Austausch des QUALCOMM-Produkts komme für Experten aber nicht überraschend. Eine Stellungnahme habe es von den drei Unternehmen auf Anfrage von Bloomberg nicht gegeben.QUALCOMMs Aktienkurs habe sich relativ unbeeindruckt gezeigt von den Neuigkeiten. Broadcom-Titel seien hingegen unter Druck geraten und zwei Prozent tiefer aus dem Handel gegangen. Apple-Aktien hätten kaum reagiert.Apple wolle bald noch eine weitere Neuheit präsentieren. Nach jahrelangen Verzögerungen werde Apple in diesem Jahr wohl endlich das langersehnte AR-/VR-Headset präsentieren. Die Computerbrille wäre die erste komplett neue Produktkategorie seit der Vorstellung der Apple Watch im September 2014 und habe das Zeug zum "next big thing" für den Tech-Riesen."Der Aktionär" bleibt ganz klar bei seiner langfristigen Kaufempfehlung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. Derzeit sei das charttechnische Bild aber angeschlagen. Wichtig wäre der Sprung über das Oktobertief 2022 bei 134,37 Dollar. (Analyse vom 10.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: