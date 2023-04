Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,96 EUR -0,13% (24.04.2023, 15:49)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,42 EUR -0,66% (24.04.2023, 15:34)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

164,62 USD -0,24% (24.04.2023, 15:34)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe angekündigt, gemeinsam mit Goldman Sachs ein Sparbuch anzubieten, was in der Finanzwelt für viel Aufmerksamkeit gesorgt habe. Charttechnisch pirsche sich die Aktie Schritt für Schritt an einen wichtigen Widerstand heran. Ein Golden Cross und ein hohes Kaufvolumen würden Hoffnung auf einen Break-out machen.Seit dem Allzeithoch im Januar 2022 befinde sich Apple in einem Abwärtstrend, an dessen Oberseite sich die Aktie nun annähere und somit vor einer wichtigen Hürde bei 168,19 Dollar stehe.Im Februar habe der 50-Tage- den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben gekreuzt und damit ein Kaufsignal generiert. Im März habe die Aktie dann auch den Sprung über die Widerstandslinie bei 157,88 Dollar gemeistert. Den Rücksetzer auf den 50-Tage-Durchschnitt hätten die Anleger bei 159,78 Dollar unter hohem Volumen für einen Anlauf bis zur Trendlinie bei 168,19 Dollar genutzt.Sollte der Kurs über die Trendlinie bei 168,19 Dollar ausbrechen, wäre dies als ein neues Kaufsignal zu werten. Das nächste Ziel wäre dann bei 176,21 Dollar. Gelinge auch hier der Ausbruch, wäre der Weg zur Resistance bei 179,67 Dollar frei.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link