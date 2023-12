Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Apple-Aktie sei am Montag in einem freundlichen Gesamtmarkt unter Druck geraten. Laut einem Medienbericht stehe ein Verkaufsstopp bestimmter Apple Watches in den USA kurz bevor. Dies habe das Unternehmen bestätigt. Die Papiere des Computerkonzerns würden am Montagabend mehr als ein Prozent unter ihrem Freitagsschlusskurs notieren.Wie die Newswebsiteunter Berufung auf eine Mitteilung von Apple berichtet habe, werde der Konzern in Kürze den Verkauf seiner Apple Watches der Modelle Series 9 und Ultra 2 in den USA stoppen. Konkret würden die Modelle ab dem 21. Dezember um 15:00 Uhr Eastern Time nicht mehr über die Apple-Website in den USA bestellbar sein. Zudem würden die Lagerbestände in den Apple-Einzelhandelsgeschäften nach dem 24. Dezember nicht mehr verfügbar sein und die beiden Modelle ab dem 25. Dezember nicht mehr in die USA importiert werden.Hintergrund sei ein Urteil der US-Handelskommission, das Teil eines langjährigen Patentstreits um die Blutsauerstoffsensor-Technologie der Apple Watch sei. Der Patentstreit werde das Geschäft von Apple nicht maßgeblich beeinträchtigen. Ohnehin mache der Verkauf der Apple Watch nur einen Bruchteil des Gewinns aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: