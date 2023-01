XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Evercore ISI:Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, bestätigt das Anlagevotum "outperform" für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) und behält das Kursziel von 190 US-Dollar.Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Quartal, das im September geendet habe, habe Apple den S&P 500 um 16% underperformt, was eine überzeugende Kaufgelegenheit vor den Ergebnissen des Dezember-Quartals schaffe, die als positiver Katalysator dienen dürften, so Daryanani. Während die ausgewiesenen Gewinne aufgrund der iPhone-Produktionsstillstände unter den aktuellen Erwartungen der Börse liegen könnten, erwarte der Analyst für das März-Quartal eine Prognose, die etwa 5% über dem Konsens liege, was auf die Erholung der im Dezember-Quartal verlorenen iPhone-Verkäufe zurückzuführen sei.Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, hat die Apple-Aktie auf die taktische Outperform-Liste gesetzt. (Analyse vom 17.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link