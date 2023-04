Derivate auf Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe nach Experten-Berechnungen im vergangenen Quartal beim Marktanteil nur knapp hinter dem Smartphone-Marktführer Samsung gelegen. Dank der starken Nachfrage nach dem iPhone 14 Pro habe Apple einen Marktanteil von 21 Prozent erreicht, habe die Analysefirma Canalys am Dienstag berichtet. Samsung ( ISIN US7960502018 WKN 881823 ) sei demnach auf 22 Prozent gekommen.Für Apple sei es ein ungewöhnlich hoher Marktanteil in dem von Januar bis März laufenden Vierteljahr. Im Weihnachtsgeschäft führe der US-Konzern traditionell den Markt an, weil neue iPhone-Modelle frisch im Handel seien. In den restlichen drei Quartalen - und auch auf Jahressicht - liege üblicherweise Samsung an der Spitze.Insgesamt sei der Smartphone-Markt im ersten Quartal nach Berechnungen von Canalys um 12 Prozent geschrumpft. Es sei der fünfte Quartalsrückgang in Folge nach einem starken Geschäft in der Corona-Pandemie gewesen.Unklar sei, ob der höhere iPhone-Anteil in diesem Jahr mit einer aufgestauten Nachfrage nach Lieferproblemen im Herbst 2022 zu tun haben könnte. Damals hätten Corona-Lockdowns in Werken in China für Wartezeiten gerade beim teureren und besser ausgestatteten iPhone 14 Pro gesorgt. Im ersten Quartal vergangenen Jahres habe Apple deutlicher zurückgelegen mit einem Marktanteil von 18 Prozent, während Samsung auf 24 Prozent gekommen sei. Das iPhone sei das mit Abstand wichtigste Apple-Produkt und mache mehr als die Hälfte des Geschäfts aus.Die Aktie von Apple könne am heutigen Dienstag 0,7 Prozent zulegen auf 166,33 Dollar. Damit gehöre sie zu den sechs besten Werten des Tages im Dow Jones . Nur Boeing , J.P. Morgan ( ISIN US46625H1005 WKN 850628 ), Home Depot Walt Disney und American Express könnten sich noch leicht besser entwickeln. Bei 167,41 Dollar habe Apple sogar im heutigen Handelsverlauf ein neues Jahreshoch erreichen können: Bei 167,41 Dollar sei die neue Jahresbestmarke gesetzt worden. Die nächste wichtige Hürde warte in Form des Allzeithochs bei 182,94 Dollar. "Der Aktionär" bleibe ganz klar optimistisch für die Aktie von Apple.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.