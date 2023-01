Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.01.2023/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities:Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unverändert mit "outperform" ein.Mit der Befürchtung eines schwächeren Weihnachtsquartals im Dezember aufgrund von Engpässen in der chinesischen Lieferkette setze die Börse den Ausverkauf der Aktie unvermindert fort, mit der Sorge um ein ungewisses Jahr 2023, so Daniel Ives. Seine Überprüfungen der Lieferkette in Asien seien für die nächsten Quartale eindeutig uneinheitlich und Cupertino scheine einige Aufträge für Macs, iPads und AirPods in den kommenden Quartalen zurückzuschrauben, um ein schwächeres Verbraucherverhalten widerzuspiegeln.Dennoch scheine die Kernnachfrage nach dem iPhone 14 Pro stabiler zu sein als befürchtet und komme immer noch aus dem Abgrund in der Lieferkette, den man im November/Dezember aufgrund der Null-COVID-Lockdowns in China gesehen habe.Während es im März und Juni zu einem gewissen Rückgang der iPhone-Bestellungen kommen könnte, sei Daniel Ives der Ansicht, dass das allgemeine Nachfrageumfeld widerstandsfähiger sei, als von der Börse erwartet werde, und glaube daher, dass in der Aktie eine große Menge schlechter Nachrichten enthalten sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: