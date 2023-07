Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

176,66 EUR +0,18% (04.07.2023, 09:50)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

176,40 EUR +0,10% (04.07.2023, 09:36)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

192,46 USD -0,78% (03.07.2023, 19:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) habe die Position der US-Konzerne an den Börsen gestärkt. An der Spitze der 100 wertvollsten börsennotierten Firmen der Welt stehe erneut Apple mit einem Wert von gut drei Billionen Dollar zum Stichtag 30. Juni, wie aus einer Auswertung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervorgehe, die der Deutschen Presse-Agentur vorliege.Auf Platz zwei folge Microsoft mit rund 2,5 Billionen Dollar. Zwei deutsche Konzerne hätten es immerhin wieder unter die Top 100 geschafft.Der deutsche Software-Konzern SAP sei mit einem Börsenwert von 159 Milliarden Dollar auf Rang 71 (Ende 2022: Rang 106) gekommen, Siemens sei mit gut 132 Milliarden Dollar von Platz 115 auf Rang 91 geklettert. Der Industriegasekonzern Linde ( ISIN IE000S9YS762 WKN A3D7VW ), der seit der Fusion mit Praxair seinen Hauptsitz in Irland habe, habe Platz 57 belegt. Ende vergangenen Jahres sei Deutschland gar nicht unter den Top 100 vertreten gewesen.Mit Ausnahme des saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco hätten die zehn höchstbewerteten Firmen EY zufolge ihren Hauptsitz in den USA. Darunter seien Tech-Giganten wie die Google-Muttergesellschaft Alphabet ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ), der Online-Riese Amazon , der Chiphersteller NVIDIA und der Facebook-Konzern Meta ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX ).Die beiden Top-Werte Apple und Microsoft sowie die beiden besten deutschen Vertreter Siemens und SAP seien auch laufende Empfehlungen des AKTIONÄR. Inbesondere bei den US-Werten würden Anleger seit der Empfehlung deutlich im Plus liegen. DER AKTIONÄR bleibt für alle vier Werte optimistisch, Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 04.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link