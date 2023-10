Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Aktien von Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,80 EUR +0,34% (30.10.2023, 12:51)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

168,22 USD +0,80% (27.10.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Bei Apple stünden in dieser Woche gleich zwei wichtige Termine auf der Agenda. Während mit der Vorlage der Q4-Zahlen am Donnerstag (2. November) einer der Höhepunkte der laufenden Quartalsberichtssaison auf die Anleger warte, kämen Fans von Apple-Produkten bereits am heutigen Montagabend in den Genuss neuer Produkte.Das Produktevent am Vorabend zu Halloween trage den passenden Titel "Scary Fast" - zu Deutsch "beängstigend schnell" - und liefere damit bereits einen Hinweis, worauf sich Apple-Fans freuen könnten: Die neuen, noch schnelleren M3-Chips sowie PC, in denen dieser zum Einsatz kommen werde.Bloomberg-Experte Mark Gurman gehe davon aus, dass es den neuen Prozessor diesmal in drei Varianten geben werde, nämlich als M3, M3 Pro und M3 Max. Zudem dürfte Apple mit der dritten Generation der selbst entwickelten Chips den Sprung zur 3-Nanometer-Technologie vollziehen. Damit könnte sich der Tech-Riese von der Konkurrenz absetzen, denn laut Gurman hätten viele andere Hersteller Probleme, genügend 3-Nanometer-Chips für ihre Produkte zu bekommen."Die M3-Chipserie wird einen beträchtlichen Sprung gegenüber der M2-Serie darstellen und deutlich höhere Geschwindigkeiten sowie eine bessere Effizienz zur Verbesserung der Akkulaufzeit von Notebooks bieten", so der Experte in seinem Newsletter Power On. Er gehe davon aus, dass Apple die M3-Chips zuerst in MacBook Pros und iMacs anbieten und am Abend entsprechend überarbeitete Modelle vorstellen werde.Um dem Halloween-Thema gerecht zu werden, finde das Produktevent diesmal erst am Montagabend um 17 Uhr kalifornischer Zeit statt. Apple-Fans hierzulande müssten also bis 1 Uhr nachts ausharren, wenn sie das Event live auf der Apple-Website, bei Apple TV oder via Youtube verfolgen möchten.Das Zahlenwerk und der Ausblick für das laufende erste Quartal dürften dabei unter anderem erste Hinweise liefern, wie der Verkaufsstart des neuen iPhone 15 verlaufen sei. Apple habe die neuen Smartphone-Generation Mitte September - und damit kurz vor Quartalsende - präsentiert.Grundsätzlich bleibt "Der Aktionär" aber bullish für die Apple-Aktie und bestätigt die langfristige Kaufempfehlung, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 30.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.