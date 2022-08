Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

163,20 EUR +3,70% (03.08.2022, 21:59)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

162,18 EUR +2,76% (03.08.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

166,49 USD +4,05% (03.08.2022, 21:54)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wenn China in Taiwan einmarschieren würde, wäre die modernste Chipfabrik der Welt "nicht betriebsfähig", habe der TSMC-Vorsitzende Mark Liu diese Woche in einem Interview mit CNN gesagt. TSMC, der fortschrittlichste Chiphersteller der Welt, stelle Prozessoren für US-Unternehmen wie Apple und QUALCOMM her.Liu habe erklärt, dass im Falle einer Invasion Taiwans durch China das Werk des Chipherstellers nicht arbeiten könnte, da es auf globale Lieferketten angewiesen sei. "Niemand kann TSMC mit Gewalt kontrollieren. Wenn man militärische Gewalt oder eine Invasion einsetzt, wird die TSMC-Fabrik nicht mehr betriebsfähig sein", habe Liu gesagt. "Da es sich um eine so hochentwickelte Produktionsstätte handelt, ist sie auf Echtzeit-Verbindungen mit der Außenwelt angewiesen, mit Europa, Japan und den USA, von Materialien über Chemikalien und Ersatzteile bis hin zu technischer Software und Diagnose."Die Äußerungen seien vor dem Hintergrund der in den letzten Tagen eskalierten Spannungen zwischen China und Taiwan und dem Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi auf der Insel gemacht worden. "Der Krieg bringt keine Gewinner, alle sind Verlierer", habe Liu gesagt.Liu habe einen potenziellen Konflikt in Taiwan mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine verglichen und gesagt, dass die beiden Konflikte zwar sehr unterschiedlich seien, die wirtschaftlichen Auswirkungen auf andere Länder aber ähnlich seien. Er habe die politischen Führer ermutigt, einen Krieg zu vermeiden.Tatsächlich dürfte ein Krieg um Taiwan zu neuerlichen Problemen in den Lieferketten führen. Es würde vermutlich Sanktionen geben, die den Warenverkehr weiter erschweren würden. Aus wirtschaftlicher Sicht und natürlich aus humanitärer Sicht sollte ein solcher Konflikt vermieden werden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.