Derivate auf Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

169,54 EUR +0,57% (20.06.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

169,78 EUR +0,64% (20.06.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

185,01 USD +0,05% (20.06.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple sei eigentlich für ein gewisses Maß an Exklusivität bekannt. Freunde des US-Unternehmens würden sich die Hardware im Zweifel gerne etwas mehr kosten lassen. Ein Analyst meine trotzdem, dass zumindest an einer Stelle eine Billig-Version dem iPhone-Konzern dabei helfen könnte, wesentlich mehr Umsatz zu generieren.Apple habe vor wenigen Wochen seine Pläne für ein Mixed-Reality-Headset vorgestellt. Erscheinen solle Vision Pro frühestens im kommenden Jahr. Seit der Ankündigung werde über den Preis für die Brille gestritten. Die solle nämlich stolze 3.499 USD kosten. Das sei selbst für Apple-Verhältnisse eine ganz ordentliche Summe und könnte den Kreis potenzieller Käufer vielleicht etwas zu sehr eingrenzen.Evercore-ISI-Analyst Amit Daryanani schlage jedenfalls laut "Der Aktionär"-Medienpartner Barron’s eine Billig-Version der Brille vor und mache folgende Rechnung auf: "Unter der Annahme, dass Vision Pro bis zum fünften Jahr eine iOS-Durchdringung von etwa einem Prozent erreichen kann (etwa 14 Millionen Einheiten), würde dies auf einen ungefähren Umsatz/EPS-Beitrag von 19 Milliarden Dollar/20 Cents pro Aktie hindeuten." Anmerkung: EPS = Gewinn je Aktie. "Wenn Apple zusätzlich ein preisgünstigeres Vision-Produkt herausbringt, könnte der Umsatz/EPS-Beitrag auf insgesamt 43 Milliarden Dollar/46 Cent pro Aktie steigen." Das wären 24 Mrd. USD mehr Umsatz. Der Analyst empfehle Apple zum Kauf mit Kursziel 210 USD.Der Gedanke sei grundsätzlich neu. Der hohe Preis für Pro Vision sei - wie geschrieben - ohnehin recht umstritten. Auch andere Analysten hätten bereits angemerkt, dass eine günstigere Version dazu beitragen könnte, einen größeren Kundenkreis zu erreichen. Das könnte in diesem speziellen Fall in der Tat sinnvoll sein, schließlich würden die elektronischen Brillen immer mal wieder als potenzielle Smartphone-Nachfolger gehandelt. Für Apple wäre es bitter, abgehängt zu werden, falls Konkurrenten mit günstigeren Produkten den Massenmarkt besetzen würden.Wie es kommen werde? Zukunftsmusik. Fakt sei: Die Apple-Aktie sei eine erfolgreiche "Aktionär"-Dauerempfehlung und der Chart laufe gerade wie am Schnürchen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.06.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.