Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dass Apple als erste völlig neue Produktkategorie seit dem Launch der Apple Watch im Jahr 2014 ein AR-/VR-Headset auf den Markt bringen werde, gelte als sicher. Der Weg dorthin gestalte sich aber ganz offensichtlich schwierig. Laut einem Medienbericht wackele der Zeitplan für die neuen Produkte jetzt schon wieder.Wie Bloomberg-Experte Mark Gurman berichte, wolle Apple wie geplant im Laufe des Jahres das mit Spannung erwartet AR-/VR-Headset auf den Markt bringen. Eine handlichere und leichtere AR-Brille, die wohl als Folgeprodukt geplant gewesen sei, solle sich indes wegen technischer Schwierigkeiten weiter verzögern - und zwar womöglich noch um Jahre.Nach der Einführung der ersten Mixed-Reality-Brille, die noch 2023 kommen und wohl um die 3.000 Dollar kosten solle, werde Apple demnach voraussichtlich 2024 oder 2025 eine günstigere Version davon präsentieren, berichte der Experte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Im Gegensatz zum Flaggschiff-Modell solle diese technisch etwas abgespeckt Version für rund 1.500 Dollar zu haben sein und mit dem Headset von Meta konkurrieren.Die von Apple eingereichten Markenanmeldungen scheinen diese Theorie zu stützen. So habe sich der Tech-Riese die Namen "Reality Pro" und "Reality One" schützen lassen. Bleibe Apple dem bisherigen Namensschema treu, werde das High-End-Modell "Pro" und das günstigere Gerät "One" heißen. Es gebe auch eine Markenanmeldung für "Reality Processor", was auf den Namen des speziellen Chips hindeute, schreibe Bloomberg.Die Arbeiten an einer weniger klobigen AR-Brille, die wie eine normale Brille auch dauerhaft getragen werden könne, seien laut dem Bericht dagegen erst einmal zurückgefahren worden. Grund dafür seien technische Schwierigkeiten wie die Stromversorgung, die mit internen Akkus nach dem heutigen Stand der Technik wohl nicht über mehrere Stunden gewährleistet werden könne. Probleme bereite darüber hinaus wohl auch das Gewicht der zahlreichen Bauteile.Apple-Fans und -Investoren würden gespannt auf das "nächste große Ding" des Tech-Konzerns warten - und könnten in diesem Jahr endlich mit einer ersten Version des AR-/VR-Headsets belohnt werden. Bis Apple damit den Massenmarkt erobern könne, dürften allerdings noch Jahre vergehen.Zum Glück verfüge Apple neben dieser Zukunftsfantasie auch über ein brummendes Tagesgeschäft, das Quartal für Quartal Milliarden abwerfe und großzügige Aktienrückkäufe ermögliche.Die Aktie bleibt schon allein deshalb ein Basisinvestment für den "Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 18.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link