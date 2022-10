Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,78 EUR +0,29% (25.10.2022, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,80 EUR +1,36% (25.10.2022, 09:14)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,45 USD +1,48% (24.10.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Big Tech stehe im laufenden Jahr für Big Crash. Die Aktien von Apple, Alphabet, Amazon.com, Microsoft und Meta Platforms hätten seit Jahresbeginn 23% verloren. Bei der Marktkapitalisierung hätten sich 3.000 Mrd. USD in Luft aufgelöst. In den kommenden drei Tagen werde sich zeigen, wohin die Reise gehe.Laut Berechnungen von Bloomberg werde GAFAM für das abgelaufene Quartal einen Gewinneinbruch von voraussichtlich 22% melden. Es sei der dritte Dip beim Ergebnis hintereinander und der heftigste Rückgang seit drei Jahren. Zuvor sei Big Tech elf Quartale in Folge beim Gewinn gewachsen.Doch bekanntlich schaue die Börse ja nach vorne und da sehe es positiv aus: Die Analysten würden erwarten, dass sich die Geschäfte bei Apple, Alphabet, Amazon.com, Microsoft und Meta Platforms bereits 2023 merklich erholen würden. Molltöne von Big Tech würden der Hoffnung der Bullen auf einen versöhnlichen Jahresabschluss demnach einen kräftigen Dämpfer verpassen.Alphabet und Microsoft würden am heutigen Dienstag ihre Quartalszahlen vorlegen, Meta Platforms am morgigen Mittwoch, Amazon.com und Apple seien am Donnerstag an der Reihe.Nach den heftigen Kursverlusten in den vergangenen Monaten sei die Zeit überreif für eine (deutliche) Gegenbewegung. Mittel- bis langfristig werde sich das Potenzial von Qualitätsunternehmen wie Apple, Alphabet, Amazon.com und Microsoft so oder so durchsetzen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link