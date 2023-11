Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

170,56 EUR -0,13% (09.11.2023, 12:53)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

182,89 USD +0,59% (08.11.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Apple: Zeit der großen Sprünge ist vorbei - AktienanalyseApple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) hat im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Analysten einmal mehr übertroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Während der Umsatz um rund ein Prozent auf 89,5 Mrd. Dollar gesunken sei, habe Apple den Gewinn von 20,7 Mrd. auf 22,96 Mrd. Dollar gesteigert. Das iPhone-Geschäft sei um 2,8 Prozent auf 43,8 Mrd. Dollar gewachsen, was im Rahmen der Erwartungen gelegen habe. Damit aber genug der guten Nachrichten.Negativ falle die Schwäche in China auf, wo die Erlöse um 2,5 Prozent auf rund 15,1 Mrd. Dollar gesunken und somit deutlich unter den Schätzungen von circa 17 Mrd. Dollar gelandet seien. Schwerer wiege noch der schwache Ausblick auf das laufende Quartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft. Während die Schätzungen bis dato von einem deutlichen Umsatzanstieg ausgegangen seien, gehe Apple selbst nur von Erlösen auf Vorjahresniveau aus.Kein Wunder, dass die Aktie nach der Zahlenvorlage nachgegeben habe. Größere Sprünge seien auch in den kommenden Monaten nicht zu erwarten, dazu sei die Bewertung von Apple schlichtweg zu ambitioniert. (Ausgabe 44/2023)Börsenplätze Apple-Aktie: