Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

132,24 EUR +0,32% (31.01.2023, 09:18)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

132,68 EUR -0,97% (30.01.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,00 USD -2,01% (30.01.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Apple lege in dieser Woche seine Zahlen vor. Am Donnerstag nach US-Börsenschluss gebe es hier die mit Spannung erwarteten Daten zum vierten Quartal.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe die Einstufung für Apple vor den Zahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 184 Dollar belassen. Der iPhone-Hersteller sollte im vergangenen Jahr unter den gesunkenen Konsumausgaben gelitten haben, wodurch sich das Umsatzwachstum schrittweise abgeschwächt habe, habe Analystin Shannon Cross in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Auch habe sie auf die Produktionsprobleme für iPhone Pro und Pro Max verwiesen. Wegen des zuletzt schwächelnden Dollar könnte Apple indes über ihren eigenen - im Dezember gekürzten - Prognosen abgeschnitten haben."Der Aktionär" bleibt bei der positiven Langfrist-Einschätzung für die Apple-Aktie und bestätigt die Kaufempfehlung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Rund um die Zahlenvorlage sollten sich Anleger aber auf erhöhte Volatilität einstellen. (Analyse vom 31.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link