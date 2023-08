Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

175,74 EUR -1,39% (02.08.2023, 18:12)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

192,7067 USD -1,48% (02.08.2023, 17:58)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ein Basisinvestment.Bei Apple stünden am Donnerstag (3. August) nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal (bis Ende Juni) auf der Agenda. Dabei dürfte der Tech-Konzern einen erneuten Umsatzrückgang melden, doch Anleger und Analysten scheine das nicht zu stören.JP Morgan habe vor den Zahlen nun sogar das Kursziel erhöht. Analyst Samik Chatterjee habe sein "overweight"-Rating für die Apple-Aktie in einer aktuellen Studie bestätigt und den fairen Wert von 190 auf 235 Dollar erhöht. Damit traue er ihr auch nach dem starken Lauf der vergangenen Monate noch rund 22 Prozent Kurspotenzial zu.Die Kurszielerhöhung habe dabei zumindest teilweise auch technische Gründe. So habe er den Zeitraum bis zum Erreichen des Kursziels von Dezember 2023 auf Dezember 2024 verschoben. Der Grund: Die Anleger würden mittlerweile dazu übergehen, über das laufende Jahr hinauszublicken.Der iPhone-Konzern sei darüber hinaus aber auch gut aufgestellt, um mit den anstehenden Zahlen das Vertrauen der Anleger zu stärken. Er habe darauf verwiesen, dass Apple ein "widerstandsfähiger" Gewinnbringer und kein Unternehmen mit ausgeprägten Produktzyklen sei. Das Hardware-Geschäft sei über verschiedene Produktkategorien diversifiziert und die weltweit rund 2 Milliarden Apple-Geräte würden immer wieder erneuert, während das Service-Geschäft prozentual zweistellig wachse.Dass Apple im abgelaufenen Quartal erneut einen Umsatzrückgang erlitten haben dürfte, sei an der Wall Street Konsens. Die von Bloomberg befragten Analysten würden im Schnitt von einem Rückgang auf 1,7 Prozent auf 81,6 Milliarden Dollar ausgehen. Die iPhone-Erlöse dürften dabei um 2 Prozent gefallen sein. Neben der konjunkturell bedingten Flaute am globalen Smartphone-Markt trage dazu auch der bevorstehende Start des iPhone 15 im Herbst bei - wer könne, warte aktuell auf die neue Generation."Der Aktionär" bleibe trotz der temporären Schwäche im iPhone-Geschäft langfristig bullish. Der Tech-Riese arbeite - teils im Hintergrund - an spannenden Zukunftstrends wie Mixed-Reality, autonomem Fahren oder KI und verfüge im Notfall über genügend Pulver, um in diesen oder anderen Bereichen zuzukaufen.Die Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zu Apple Inc. (Analyse vom 02.08.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.