Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Den Titel als wertvollstes Unternehmen der Welt - gemessen an der Marktkapitalisierung - drohe die Apple-Aktie derzeit an Microsoft zu verlieren. Charttechnisch sei diese Entwicklung auf die seitliche Schiebezone seit Mai vergangenen Jahres zurückzuführen, wohingegen sich der Konkurrent weiterhin in einer stabilen Aufschwungsphase befinde. Im Vorfeld der Quartalszahlen würden die Analysten die technischen Rahmenbedingungen der Apple-Aktie intensiver beleuchten. Um neues Momentum auf der Oberseite zu entfachen, müsste das Papier die bisherigen Rekordstände bei knapp 200 USD überwinden. Schließlich wäre dann auch die o. g. Tradingrange nach oben aufgelöst, was ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 35 USD freisetzen würde. Aber auch auf der Unterseite liefere die aktuelle Kursentwicklung eine wichtige Orientierungshilfe. So bilde die 200-Tage-Linie (akt. bei 182,08 USD) im Zusammenspiel mit den bisherigen Jahrestiefs bei rund 180 USD einen wichtigen Rückzugsbereich. Ein Abgleiten unter diese Bastion würde eine kleine Topbildung vervollständigen und das untere Ende der diskutierten Schiebezone bei 165 USD wieder in den Fokus rücken, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link