NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,36 USD +1,03% (04.01.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Verhagelter Jahresauftakt! Anders lasse sich der Start ins neue Jahr aus Sicht der Apple-Aktie nicht beschreiben. Schließlich habe der Technologietitel auf den ersten Metern des neuen Jahres bereits ein neues Verlaufstief (124,18 USD) hinnehmen müssen. Damit scheine sich ein nachhaltiges Abgleiten unter die Tiefs der letzten 12 Monate bei rund 130 USD zu manifestieren. Zuvor hätten die markanten Dochte der jüngsten beiden Monatskerzen bereits signalisiert, dass der Druck auf diese Bastion hoch bleibe. In der Konsequenz besitze die Kursentwicklung der letzten zwei Jahre weiterhin den Charakter einer Topbildung. Kurzfristig erschwerend komme hinzu, dass das neue Bewegungstief für die Auflösung eines absteigenden Dreiecks sorge. Per Saldo besitze das Chartbild der Apple-Aktie derzeit Schlagseite. Anleger müssten deshalb fallende Notierungen einkalkulieren. Die 200-Wochen-Linie (akt. bei 114,15 USD) markiere derzeit die nächste wichtige Unterstützung, ehe das Tief vom September 2020 bei 103,10 USD wieder auf die Agenda rücke. Um dagegen den größten Druck von der Aktie zu nehmen, sei eine schnelle Rückeroberung der o. g. Tiefs bei rund 130 USD vonnöten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:119,90 EUR +0,60% (05.01.2023, 09:11)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:120,62 EUR +1,77% (04.01.2023, 17:35)