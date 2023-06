NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,58 USD -0,76% (05.06.2023, 22:00)



ISIN: US0378331005



865985



APC



AAPL



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.06.2023/ac/a/n)



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Bereits am 31. März sowie am 9. Mai hätten sie "Kurs neue Rekordstände" getitelt. Gestern sei es dann soweit gewesen - mit 184,95 USD habe die Apple-Aktie ein neues Allzeithoch erreicht. Wieso habe die Charttechnik diesen Ausbruch zuvor bereits erahnen können? Das entscheidende Argument habe dabei die im Frühjahr komplettierte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation dargestellt. Das kalkulatorische Mindestkursziel aus der beschriebenen Umkehrformation lasse sich auf rund 190 USD taxieren. Etwas Luft nach oben besitze der Technologietitel also noch. Deutlich mehr Anschlusspotenzial ergebe sich, wenn man die Kursentwicklung des letzten Jahres als seitliche Schiebezone zwischen rund 125 USD auf der Unter- und 180 USD auf der Oberseite interpretiere. Trotz des Vorstoßes in "uncharted territory" sollten Anleger auch dem Money Management die gebotene Aufmerksamkeit zukommen lassen. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte die Aktie in Zukunft das Hoch vom August 2022 bei 176,15 USD nicht mehr unterschreiten. Diese mögliche Stopp-Marke harmoniere zudem sehr gut mit dem jüngsten Aufwärtsgap bei 176,59/175,77 USD, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:167,36 EUR -0,18% (06.06.2023, 08:53)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:172,00 EUR +2,22% (05.06.2023, 17:35)