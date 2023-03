NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.03.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Zuletzt hätten sie bei der Apple-Aktie eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation diskutiert. Zuvor habe der Technologietitel bereits seine 38-Wochen-Linie (akt. bei 149,40 USD) zurückerobern können. Mittlerweile sei das Papier einen entscheidenden Schritt weiter, denn mit dem Sprung über die Nackenlinie bei rund 157 USD sei die untere Umkehr vervollständigt. Diese Weichenstellung unterstreiche die Ambitionen der Bullen die Seitwärtsphase der letzten anderthalb Jahre endgültig zu den Akten zu legen. Aus der erfolgreichen Bodenbildung ergebe sich ein rechnerisches Kursziel von rund 180 USD, welches interessanterweise bestens mit den historischen Hochständen bei 179,61/182,90 USD harmoniere. Rückenwind erfahre der beschriebene Ausbruch durch die bestehenden Kaufsignale seitens der trendfolgenden Indikatoren MACD und Relative Stärke (Levy), wodurch das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite reduziert werde. Damit seien wir beim Thema Money Management: Eine enge Absicherung auf Basis der o. g. Nackenlinie bzw. des aktuellen Wochentiefs bei 155,98 USD gewährleiste ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 31.03.2023)