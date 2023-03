NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,83 USD -0,91% (22.03.2023, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.03.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Seit anderthalb Jahren laufe die Apple-Aktie unter dem Strich seitwärts. Dennoch befinde sich der Technologietitel derzeit in einer extrem spannenden Ausgangslage. Doch der Reihe nach: In den letzten Wochen habe sich das Papier wieder oberhalb der 38-Wochen-Linie (akt. bei 149,00 USD) etabliert. Charttechnisch noch wesentlich wichtiger sei allerdings der Spurt über die letzten Hochpunkte bei 157,00/157,50 USD. Dank dieser positiven Weichenstellung liege inzwischen eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor - definiert durch die Tiefs bei 134,38/124,18/143,90 USD. Habe die Aktie damit die Lethargie der letzten Jahre überwunden? Zumindest lasse sich das Kursziel aus dem beschriebenen Umkehrmuster auf rund 180 USD taxieren. Der diskutierte Befreiungsschlag werde dabei durch den MACD und die Relative Stärke (Levy) bestätigt. Beide Trendfolger seien wieder "long" positioniert und könnten zudem mit Abwärtstrendbrüchen aufwarten. Perspektivisch würden also die historischen Hochstände bei rund 180 USD wieder auf die Agenda rücken. Der besondere Charme solcher Ausbruchssituationen liege darin, dass sie regelmäßig enge Absicherungen ermöglichen würden. Konkret sollte die o. g. Glättung in Zukunft nicht mehr unterschritten werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Traegate-Aktienkurs Apple-Aktie:146,50 EUR +0,65% (23.03.2023, 09:00)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:147,92 EUR +0,82% (22.03.2023, 17:35)