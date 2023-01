Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,14 EUR -0,66% (23.01.2023, 12:12)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

137,87 USD +1,92% (20.01.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Sidney Ho von der Deutschen Bank:Sidney Ho, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin mit "buy" ein.Sidney Ho erwarte, dass Apple im ersten Quartal des Geschäftsjahres Ergebnisse vorlegen werde, die den Schätzungen der Deutschen Bank entsprächen oder leicht darüber lägen. Das Unternehmen habe seine Schätzungen am 6. November nach der Ankündigung von Produktionsunterbrechungen für das iPhone Pro gesenkt, um unter den Markterwartungen zu liegen. Seitdem hätten sich die Rahmenbedingungen jedoch verbessert, sodass die Ergebnisse von Apple im ersten Quartal besser als erwartet ausfallen dürften.Mit Blick auf das Jahr 2023 sei die Deutsche Bank in Bezug auf die Verbraucherausgaben vorsichtiger und habe die Nachfrageerwartungen zurückgeschraubt. Allerdings hätten die Apple-Aktien eine Abwärtskorrektur der Marktschätzungen weitgehend bereits eingepreist, sodass das Risiko-Rendite-Verhältnis auf dem aktuellen Niveau eher positiv sei.Sidney Ho, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Apple-Aktie unverändert mit "buy" ein und senkt das Kursziel von 170 auf 160 USD. (Analyse vom 23.01.2023)Börsenplätze Apple-Aktie: