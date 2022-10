Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Optimismus? An der Wall Street Fehlanzeige. Mehr als 60 Prozent der von MLIV Pulse befragten professionellen Investoren würden damit rechnen, dass die Berichtssaison den Aktienmarkt nach unten drücken werde, und das, obwohl etwa der S&P 500 2022 schon 24 Prozent verloren habe. Ein gutes Zeichen für die Börse?Laut den Befragten seien noch nicht alle Risiken in den Kursen eingepreist. Hauptbellastungsfaktoren seien die hohen Lebenshaltungskosten, die den Konsum einschränken würden, und die gestiegenen Löhne, die die Gewinne der Unternehmen schmälern würden.Daher erwarte die klare Mehrheit der Investmentprofis nicht nur schwache Zahlen für das dritte Quartal, sondern auch einen enttäuschenden Ausblick vieler Firmen auf das vierte Quartal.Etwa 70 Prozent der Befragten würden erwarten, dass das KGV des S&P 500 auf den Tiefststand von 14 im Jahr 2020 fallen werde. 25 Prozent würden damit rechnen, dass das KGV sogar auf den Tiefststand von 10 im Jahr 2008 zurückgehen werde.Auf Einzeltitelebene sei für die Befragten am wichtigsten, welche Zahlen und welche Prognose es von Apple geben werde. Der iPhone-Hersteller berichte am 27. Oktober. Die große Frage: Leiste sich die Apple-Kultgemeinde das neue iPhone auch in der Krise?Eine miese Stimmung sei generell ein gutes Zeichen für die Börse. Dann würden oft positive Details reichen, um den Kurs zum Steigen zu bringen. "Der Aktionär" legt sich fest: Die Chancen für einen positiven Jahresausklang stehen gut, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.