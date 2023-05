XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,02 EUR -0,89% (24.05.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,84 USD +0,16% (24.05.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple: Wieder steigend - ChartanalyseDie Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) befindet sich seit dem Verlaufstief im Januar bei 124,17 USD in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe das Apple-Papier im Februar die Ichimoku-Wolke im Tageschart nach oben durchbrechen und damit ein langfristiges Long-Signal generieren können. Dieses Long-Signal sei im weiteren Kursverlauf auch bestätigt worden, das Papier sei im bisherigen Verlaufshoch bis 176,39 USD angestiegen. Aktuell befinde sich die Aktie in einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend, sollte aber in der Folge weiter steigen.Die Apple-Aktie sei seit dem Verlaufshoch bei 176,39 USD in eine Korrektur übergegangen und dabei unter den 10er-EMA im Tageschart gefallen. Der Aufwärtstrend sei aber übergeordnet klar intakt und in den Vormonaten seien Korrekturen im Aufwärtstrend immer wieder leicht unter dem 10er-EMA ausgelaufen. Die weiße Vortageskerze deute auf wieder steigende Kurse und eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin. In diesem Fall wäre mit einem Anstieg bis über das Verlaufshoch bei 176,39 USD bis zum Widerstand bei 178 USD zu rechnen. (Analyse vom 25.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:159,68 EUR -0,13% (25.05.2023, 08:46)