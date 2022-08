Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

160,96 EUR -0,37% (10.08.2022, 09:19)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

160,60 EUR -0,66% (10.08.2022, 09:04)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

165,04 USD +0,10% (09.08.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Vor dem Widerstand - ChartanalyseMit dem Verlaufshoch bei 167,81 USD ist die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) zum Wochenanfang auf den höchsten Stand seit dem 22. April gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Vorausgegangen sei dem neuen Vier-Monats-Hoch eine starke Erholungsbewegung gewesen, in der sich die Kurse seit dem Jahrestief Mitte Juni bei 129,04 USD um 30% hätten erholen können. Angetrieben von robusten Quartalszahlen sei den Papieren dabei sogar per Aufwärts-Gap der Sprung über die 200-Tage-Linie gelungen. Erst am Mai-Hoch scheinen die Notierungen nun ausgebremst zu werden, denn über diesen Widerstand sei die Aktie bislang nur im Intraday-Verlauf, nicht aber per Schlussstand hinausgekommen.Ausblick: Die starke Erholungsrally der vergangenen Wochen habe die Apple-Papiere über eine ganze Reihe wichtiger Widerstände getragen - angefangen beim März-, Februar- und Januar-Tief über das September-Top aus dem Vorjahr und die 200-Tage-Linie.Das Long-Szenario: Der Abstand zur Rekordmarke bei 182,94 USD habe am Montag "nur" noch 9% betragen. Um die Aufwärtsbewegung nun in Richtung Allzeithoch fortzusetzen, müssten die Kurse jedoch zunächst das Mai-Top bei 166,48 USD auf Schlusskursbasis hinter sich lassen. Gelinge der Break, wäre im Anschluss ein Anstieg an die Volumenspitze zwischen 172,50 USD und 173,00 USD möglich. Darüber gelte es dann, die Kurslücke vom 6. April bei 175,06 USD zu schließen und über das Februar-Top bei 176,65 USD zu steigen, bevor das März-Top bei 179,61 USD und damit auch das Allzeithoch in den Fokus rücken würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: