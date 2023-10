Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,26 EUR -0,21% (13.10.2023, 08:38)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

180,71 USD +0,51% (12.10.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des iPhone-Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Während die jüngsten Inflationsdaten den laufenden Aufwärtstrend der US-Leitindices am Donnerstag zunächst etwas gebremst hätten, setze die Aktie von Apple ihre Kletterpartie unbeirrt fort. Einen Teil der Verluste im September habe sie bereits wieder aufgeholt und nun rücke eine wichtige Chartmarke in den Fokus.Seit die Apple-Aktie Ende September bei 167,62 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai gefallen sei, habe sie zuletzt acht Handelstage in Folge steigende Kurse verzeichnet. Am Donnerstag sehe es bislang so aus, als käme noch ein neunter dazu. Denn während der US-Leitindex Dow Jones nach den jüngsten Inflationsdaten rund 0,2 Prozent verliere, würden die Papiere des Tech-Riesen zur Stunde um weitere 1,3 Prozent nach oben klettern.Damit klopfe der Kurs nun wieder an der 100-Tage-Linie an, die bei 182,35 Dollar verlaufe und beim Rücksetzer Anfang September gerissen worden sei. Ein Sprung über die mittelfristige Trendlinie wäre ein positives Chartsignal. Bereits am gestrigen Mittwoch habe die Aktie den GD50 bei 178,16 Dollar zurückerobert. Die heutigen Anschlussgewinne würden den Ausbruch bestätigen. Die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 168,06 Dollar verlaufe, sei derweil seit März nicht mehr unterschritten worden.Könne die Aktie die Erholung im Tempo der letzten Tage aufrechterhalten, rücke bald auch das Verlaufshoch von Anfang September bei 189,98 Dollar in den Fokus. Selbst zum Mitte Juli markierten Allzeithoch seien es vom aktuellen Niveau aus keine zehn Prozent mehr.Seit der Erstempfehlung im März 2016 habe die Apple-Aktie bereits mehr als 600 Prozent zugelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.