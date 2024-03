Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das US-Justizministerium habe wie erwartet eine Wettbewerbsklage gegen den Tech-Riesen eingereicht. In der Klage werfe die US-Regierung Apple unfairen Wettbewerb vor. Der US-Konzern habe Konkurrenten Zugang zu Hardware- und Software-Funktionen seiner Geräte verweigert und eigene Angebote bevorzugt, heiße es in der am Donnerstag eingereichten Klageschrift des Justizministeriums und mehrerer Bundesstaaten. Ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Vorabend über die bevorstehende Klage habe sich damit bestätigt.Bei den Vorwürfen gehe es im Kern darum, dass Apple eigene Geräte dadurch attraktiver gemacht und die Dienste anderer Unternehmen künstlich weniger attraktiv gemacht habe. Unter anderem heiße es in der Klage, dass Apple sogenannte "Super-Apps" behindere, die als Plattform für verschiedene Dienste dienen könnten. Außerdem habe der Konzern konkurrierenden Chatdiensten und Spielen, die auf Servern im Netz laufen würden, Steine in den Weg gelegt. Änderungen am Apple-Geschäft, die die US-Regierung erzwingen könnte, würden nicht unbedingt Folgen für Nutzer in Europa haben.Doch auch in der EU habe Apple wegen seines Geschäftsgebarens Ärger mit den Aufsehern und Anfang März eine Milliardenstrafe kassiert. Zwar dürfte das letzte Wort in dieser Hinsicht noch nicht gesprochen sein, doch der nächste Nackenschlag drohe bereits. Wie Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Insider melde, stünden Apple und Google vor umfassenden Untersuchungen der EU bezüglich der Einhaltung des neuen Digialgesetzes namens Digital Markets Act (DMA), das die Macht großer Tech-Konzerne beschränken solle. Die Untersuchung werde laut dem Bericht in den kommenden Tagen offiziell angekündigt und solle insbesondere die neuen Gebühren und Bedingungen von Apple und Google für App-Store-Entwickler zum Gegenstand haben.Mit Blick auf die nun bestätigte Klage in den USA habe Apple angekündigt, sich wehren zu wollen. Die Klage bedrohe Grundsätze, die Apple-Produkte in einem hart umkämpften Markt herausragend machen würden, habe der Konzern betont. Es sei auch ein gefährlicher Präzedenzfall, in dem die Regierung vorschreiben wolle, wie Technologie zu entwickeln sei.Die Empfehlung des "Aktionärs" für die Apple-Aktie sei unlängst ausgestoppt worden. Ein schneller Wiedereinstieg dränge sich mit Blick auf das eingetrübte Chartbild, die diversen Rechtsrisiken und die Absatzprobleme in China momentan nicht auf. Beobachten, rät Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.