Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nachdem Apple im vergangenen Jahr Maßnahmen ergriffen habe, damit Werbekonzerne wie etwa Meta weniger Werbung auf Apple-Geräten schalten könnten, gehe der Tech-Gigant nun selbst das Thema an. Nach einem Bloomberg-Bericht plane Apple, in mehr Apps auf dem iPhone Werbung für einzelne Anbieter und Dienste zu platzieren und sich dafür bezahlen zu lassen.Apple verdiene derzeit schon viel Geld mit Werbung. Konkret erwirtschafte das Unternehmen damit aktuell einen Jahresumsatz von etwa vier Milliarden Dollar. Nun wolle der Tech-Gigant laut Bloomberg-Bericht seine Umsätze in den "zweistelligen Milliarden-Bereich" ausbauen und müsse dafür neue Wege gehen.Apple zeige bereits in einigen Apps, wie Apple News und Aktien, Werbung an. Kürzlich habe das Unternehmen auch Pläne angekündigt, die Werbung im App Store auszuweiten. Bloomberg berichte, dass das Unternehmen über Möglichkeiten nachdenke, Werbung etwa in Apple Maps einzubinden, das sich bisher von seinem Konkurrenten Google Maps dadurch unterscheide, dass es eben keine Werbung anzeige. Dem Bericht zufolge sei es "wahrscheinlich", dass auch in den Stores für Podcasts und Bücher Werbung entstünden. Auch Restaurants und bestimmte Läden seien als Plattform denkbar.Die Aktie pendle am Montag um ihren Freitag-Schlusskurs von 172,10 Dollar."Der Aktionär" bleibt für die Apple-Aktie auch dank dieser Aussichten weiterhin optimistisch gestimmt und empfiehlt hier die Gewinne einfach weiter laufen zu lassen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 15.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: