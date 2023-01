Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple-Chef Tim Cook solle im laufenden Geschäftsjahr deutlich weniger verdienen. Nach Kritik von Aktionären und Cooks eigener Empfehlung werden ihm weniger Aktien zugeteilt, wie Apple in Unterlagen zur Hauptversammlung im März mitgeteilt habe. Zudem werde ihre Vergabe in einem höheren Maße als bisher vom Geschäftsverlauf abhängen. Cooks Grundgehalt von 3 Mio. USD bleibe unverändert.Im Ende September 2022 abgeschlossenen Geschäftsjahr habe Cook insgesamt eine Vergütung von 99,4 Mio. USD erhalten, wie aus den in der Nacht zum Freitag veröffentlichten Unterlagen hervorgehe. Den Großteil davon - knapp 83 Mio. USD - habe das Aktienpaket ausgemacht. Zum Grundgehalt seien Bonuszahlungen von 12 Mio. USD hinzugekommen - sowie rund 1,4 Mio. USD, die Apple für Sicherheitsmaßnahmen und vom Verwaltungsrat vorgeschriebene Flüge mit einem Privatjet ausgegeben habe.Für das laufende Geschäftsjahr sei nun eine Vergütung von 49 Mio. USD vorgesehen, davon 40 Mio. USD in Form von Aktien. Während bisher bei der Hälfte der Anteile die Vergabe vom Geschäftsverlauf abgehangen habe, würden es nun 75% sein. In den folgenden Jahren werde die Quote mindestens genauso hoch bleiben, habe der Verwaltungsrat betont. Einige große Anteilseigener hätten eine Änderung in diese Richtung gefordert.Wie hoch das tatsächliche Einkommen des Apple-Chefs ausfallen werde, hänge unterdessen auch vom Aktienkurs ab. Für das vergangene Jahr habe der Verwaltungsrat ein Einkommen von 84 Mio. USD angepeilt, davon 75 Mio. USD in Aktien. Die Anteilsscheine seien dann am Ende allerdings mehr wert gewesen.Nach der deutlichen Korrektur in den vergangenen Monaten arbeite die Apple-Aktie derzeit an einer Bodenbildung. Wichtig wäre zunächst der Sprung über das Oktober-Tief 2022 bei 134,37 USD und die 38-Tage-Linie. Spannend werde es am 2. Februar. Dann lege Apple seine Quartalszahlen vor. "Der Aktionär" bleibe bei der langfristigen Kaufempfehlung für die Apple-Aktie, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link