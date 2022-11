Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

144,48 EUR -0,93% (23.11.2022, 15:09)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

144,48 EUR -0,19% (23.11.2022, 14:57)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,18 USD +1,47% (22.11.2022, 22:0)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das weltweit größte iPhone-Werk des Apple-Zulieferers Foxconn komme nicht zur Ruhe. Bereits Anfang November sei es auf dem Gelände zu tumultartigen Szenen gekommen, am Mittwochabend chinesischer Zeit sei die Lage eskaliert. Es sei zu gewalttätigen Protesten gekommen. Handy-Videos sollten Zusammenstöße zwischen Hunderten Mitarbeitern des Werks und Sicherheitspersonal zeigen. Auslöser sollten die seit fast einem Monat anhaltenden strengen Beschränkungen sein, mit denen die chinesischen Behörden einen Corona-Ausbruch in den Griff zu bekommen versuchen würden. Laut Bloomberg hätten der Frust über nicht gezahlte Löhne und die Angst vor einer Ansteckung mit Corona die Proteste zusätzlich befeuert.Schon seit Wochen laufe die Produktion im weltgrößten iPhone-Werk in der in der chinesischen Stadt Zhengzhou aufgrund der Lockdown-Maßnahmen nur in reduziertem Ausmaß. Das habe zuletzt die Sorgen vor Lieferengpässen beim iPhone 14 Pro angeheizt.Die Anleger würden sich von den erneuten Hiobsbotschaften aus China bislang aber nicht verunsichern lassen. Die Apple-Aktie, die sich zuletzt 11% von ihrem November-Tief abgesetzt habe, notiere am Mittwoch vorbörslich nur minimal im roten Bereich.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: