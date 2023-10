Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

160,02 EUR -1,22% (26.10.2023, 08:49)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,10 USD -1,35% (25.10.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) befindet sich seit dem Abprall am Widerstand um 197 USD in einem Abwärtstrend und hat dabei eine langfristige Kette von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs ausgebildet, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am Vortag sei die Aktie dabei erneut unter den 200er-EMA gefallen und habe damit ein weiteres Schwächesignal generiert. Zudem sei das Papier mit einer bärischen Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen oberen Schatten aus dem Handel gegangen.AusblickDie Aktie von Apple könnte die bärische Vortageskerze am heutigen Donnerstag bestätigen und weiter unter den für den langfristigen Kursverlauf wichtigen 200er-EMA fallen. Darauf deute auch die bärische Gesamtlage der US-Aktienmärkte hin. Die nächste Anlaufmarke wäre dabei die Unterstützung um 169 USD, darunter würde wohl das Verlaufstief bei 167,62 USD angelaufen und dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden. (Analyse vom 26.10.2023)Börsenplätze Apple-Aktie: