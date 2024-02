Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple würden schon länger Ambitionen im Sport-Bereich nachgesagt und habe sich unter anderem die Übertragungsrechte der US-Profifußballliga MLS gesichert. Nun habe der Tech-Riese eine weitere Neuerung angekündigt, mit der Sport-Fans auf ihre Kosten kämen und dabei weit weniger ins Geld gehen dürfte als weitere Übertragungsrechte.Mit Apple Sports biete der Tech-Riese künftig eine eigene Sport-App an, die in Echtzeit Spielstände und Statistiken für die verschiedensten Sportarten liefere. Nach dem offiziellen Launch am gestrigen Mittwoch sei Apple Sports nun bereits in den USA, Kanada und Großbritannien verfügbar. Weitere Märkte dürften Folgen.Laut der Mitteilung stünden zum Start die Ergebnisse und Daten der großen US-Profiligen NBA, NHL und MLS sowie der College-Liga NCAA zur Verfügung. Zudem kämen Fans des europäischen Fußballs auf ihre Kosten, denn auch Bundesliga, LaLiga, Ligue1, Premier League und Serie A seien Teil des Angebots.Künftig solle das Angebot auch weiter ausgebaut werden. Zum Start der jeweiligen neuen Saison könnten Nutzer über Apple Sport unter anderem auch auf Daten zur MLB und NFL sowie der amerikanischen Frauen-Fußball- und Basketball-Ligen NWSL beziehungsweise WNBA zugreifen.Beim Design der App besinne sich Apple dabei auf bekannte Tugenden: einfach, schnell, übersichtlich und personalisierbar. "Wir haben Apple Sports entwickelt, um Sportfans das zu geben, was sie wollen - eine App, die unglaublich schnellen Zugriff auf Spielstände und Statistiken bietet", so Eddy Cue, Chef des Services-Geschäfts von Apple. "Apple Sports ist kostenlos im App Store erhältlich und macht es den Nutzern leicht, über ihre Lieblingsteams und -ligen auf dem Laufenden zu bleiben."Dank freundlicher Vorgaben für den Tech-Sektor nach den starken Zahlen von NVIDIA am Vorabend lege auch die Apple-Aktie am Donnerstag im frühen vorbörslichen US-Handel wieder den Vorwärtsgang ein.Dank positiven Langfrist-Aussichten bleibt sie für den "Aktionär" ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: