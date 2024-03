NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

173,72 USD +0,64% (18.03.2024, 21:30)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple: Weiter schwach - ChartanalyseDie Aktie von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 199,62 USD vom 14. Dezember in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im bisherigen Verlaufstief habe Apple dabei am 7. März 168,49 USD erreicht. Im Bereich der Unterstützung von 169 USD sei das Papier wieder nach oben abgeprallt und habe eine Erholung eingeleitet. Diese habe die Aktie am Vortag bis 177,71 USD hochgeführt, bevor es dann zu einer Tagesumkehr gekommen sei und das Apple-Papier deutlich unter Druck geraten sei. Die Aktie sei nahe am Tagestief aus dem US-Handel gegangen.Die sehr bärische Vortageskerze mit dem langen oberen Schatten und dem langen schwarzen Kerzenkörper deute auf eher weitere Schwäche bei der Apple-Aktie hin. Sollte die Unterstützung um 174 USD sowie der 10er-EMA nachhaltig nach unten durchbrochen werden, könnte sich die Abwärtsdynamik wieder erhöhen und ein Rücklauf bis zur Unterstützung um 169 USD möglich werden. Könne sich die Aktie hingegen im Bereich von 174 USD fangen, wäre ein erneuter Hochlauf bis zum 200er-EMA und Widerstand um 180 USD möglich. (Analyse vom 19.03.2024)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:160,02 EUR +0,41% (19.03.2024, 08:59)