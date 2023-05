Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,98 EUR -0,19% (16.05.2023, 09:14)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

158,50 EUR -0,19% (15.05.2023)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,07 USD -0,29% (15.05.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Marktkapitalisierung von Apple habe am Montagabend zeitweise 2,714 Billionen Dollar erreicht. Damit sei der iPhone-Hersteller nicht nur das teuerste Unternehmen der Welt, sondern auch weit mehr wert als die 2.000 Aktien, die im Russell 2000 zusammengefasst seien. Das könnte laut manchem Marktexperten zu Problemen führen."Investoren kaufen Apple und andere große Namen als eine Art Sicherheitsgeschäft", so Willie Delwiche, Gründer von Hi Mount Research, "da sie nach defensiven Bereichen auf dem Markt suchen." Der starke Anstieg von Apple in diesem Jahr kaschiere aber einen Mangel an Marktbreite, und das könnte nichts Gutes verheißen.Im Moment marschierten die Generäle vorneweg, doch die Armee stehe an der Seitenlinie und warte ab, ob sie ins Feld ziehen müsse. "Da liegt das Problem für den Rest des Marktes", so Delwiche. "Je länger der breitere Markt nicht teilnimmt, desto größer ist das Risiko, dass einer der Marktführer stolpert, und es dann zu einer breiteren Korrektur kommt."Der Russell 2000 komme auf eine Marktkapitalisierung von 2,616 Billionen Dollar.Der starke Kursanstieg von Apple verleite zu Gewinnmitnahmen, doch frisches Geld, das US-Anleger in den Markt einschießen würden, dürfte immer wieder auch in den iPhone-Hersteller fließen. Deshalb sollte die Aktie demnächst das Hoch von August 2022 bei 176,15 Dollar testen und im Anschluss die 180-Dollar-Marke anlaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.