Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe das vergangene Weihnachtsgeschäft mit einem ungewohnten deutlichen Rückgang bei Umsatz und Gewinn abgeschlossen. Auslöser sei vor allem der Rückgang der iPhone-Erlöse gewesen, die im Jahresvergleich um gut acht Prozent auf rund 65,8 Milliarden Dollar gefallen seien.Apple habe im wichtigen Weihnachtsquartal mit Engpässen bei seinem neuen iPhone 14 Pro zu kämpfen gehabt, weil Fabriken in China zeitweise wegen Corona-Maßnahmen hätten schließen müssen. Unklar bleibe, ob auch die allgemeine Schwäche des Smartphone-Marktes zu dem Rückgang beigetragen habe. Auch das Geschäft mit Mac-Computern sei deutlich zurückgegangen - von 10,8 auf 7,7 Milliarden Dollar.Insgesamt sei der Apple-Umsatz um rund fünf Prozent auf 117,2 Milliarden Dollar (107,4 Milliarden Euro) gefallen. Der Konzern habe damit die Erwartungen der Analysten verfehlt, die eher gut 121 Milliarden Dollar gerechnet hätten. Unterm Strich sei ein Gewinn von knapp 30 Milliarden Dollar übrig geblieben - das seien 4,6 Milliarden Dollar weniger als ein Jahr zuvor.Auch der Chipkonzern QUALCOMM bekomme die Flaute im Smartphone-Markt als einer ihrer wichtigsten Zulieferer kräftig zu spüren. Der Umsatz der US-Firma sei im vergangenen Quartal um zwölf Prozent auf rund 9,5 Milliarden Dollar gesunken und der Gewinn sei um gut ein Drittel auf 2,2 Milliarden Dollar eingebrochen.Von QUALCOMM kämen die Modems zur Einwahl ins Mobilfunk-Netz in zahlreichen Smartphones sowie auch die Haupt-Prozessoren vieler Modelle mit dem Google-System Android. Nach Berechnungen von Marktforschern sei der weltweite Smartphone-Absatz im vergangenen Quartal um 18 Prozent gefallen.Noch stärker nach unten gegangen sei es bei der Aktie von Apple. Sie verliert zur Stunde nachbörslich gut vier Prozent, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: