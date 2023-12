Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Kurzprofil Apple Inc.:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple nehme schon am Donnerstag den Online-Verkauf seiner Smartwatches Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 in den USA wieder auf. Da ein Berufungsgericht habe nach einem erfolgreichen Eilantrag das Verbot aufgrund des Patentstreits mit Masimo vorläufig ausgesetzt.Die US- Medizintechnik-Firma Masimo werfe Apple vor, in den Uhren eine von ihr patentierte Technologie zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut ohne Lizenz einzusetzen. In einem Verfahren vor der US-Handelsbehörde ITC habe Masimo gewonnen und Apple sich daraufhin vor Weihnachten entschieden, den Verkauf der Watches einzustellen.Nachdem das Weiße Haus die Entscheidung noch mit einem Veto hätte kippen können, dies jedoch nicht getan habe, sei Apple vergangenen Dienstag für einen Eilantrag vor das Berufungsgericht gezogen. Das Gericht habe dem Antrag stattgegeben und das Verbot vorläufig ausgesetzt. Apple versuche zudem, mit einer Software-Änderung die Masimo-Patente zu umgehen. Bis Mitte Januar solle entschieden werden, ob US-Behörden dies als Lösung akzeptieren würden.Apple habe den Verkauf der Watch-Modelle Series 9 und Ultra 2 in den USA vorsorglich bereits vergangene Woche gestoppt. Die günstigere Version Watch SE habe Apple dagegen weiterhin anbieten können, da sie keinen Sensor zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut habe. Auch andere US-Einzelhändler wie Best Buy hätten bereits zuvor eingeführte Bestände aller Apple-Uhren noch verkaufen dürfen.Bereits auf den Verkaufsstopp hätten die Anleger gelassen reagiert. Ebenso unbewegt zeige sich die Apple-Aktie jetzt. "Der Aktionär" rate Anlegern, bei dem Tech-Papier investiert zu bleiben und die weiteren Entwicklungen zu beobachten, da noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden sei, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2023)