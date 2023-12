Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie von Apple habe seit Jahresbeginn bereits rund 50 Prozent zugelegt und notiere nun minimal unter ihrem bisherigen Höchststand bei 198,23 Dollar. Gehe es nach Wedbush-Analyst Dan Ives, dann habe das Papier des Tech-Riesen aber noch viel mehr Potenzial. In einer aktuellen Studie habe der Apple-Superbulle sein Kursziel noch einmal erhöht.Konkret habe der Experte sein Kursziel für die Apple-Aktie von 240 auf 250 Dollar aufgestockt. Ausgehend vom Freitagsschlusskurs bei 195,71 traue ihr damit nun rund 28 Prozent Luft nach oben zu - noch bullisher sei keiner der 53 von Bloomberg befragten Analysten. Seine Kaufempfehlung für die Aktie habe Ives folglich bestätigt und Apple sogar als seinen Top-Pick im Tech-Sektor für das Jahr 2024 gekürt.Als Grund verweise der Wedbush-Analyst insbesondere auf das wieder anziehende iPhone-Geschäft. Bereits im laufenden Weihnachtsquartal - das erste im gebrochenen Geschäftsjahr des Tech-Konzerns - rechne er mit entsprechenden Impulsen. "Wir glauben, dass Apple in den kommenden Wochen auf ein starkes Weihnachtsgeschäft zusteuert, welches sich in einer wachsenden Nachfrage nach dem iPhone 15 niederschlagen und die Erwartungen der Wall Street übertreffen sollte", so Ives.Allen Warnungen der Bären zum Trotz gebe es in China und den USA starke Upgrade-Aktivitäten. Zudem hätten die Lieferketten-Checks in Asien ergeben, dass es mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft und den Jahresbeginn 2024 keine negativen Anpassungen bei den bestellten iPhone-Einheiten gegeben habe. "Dies deutet auf eine anhaltend starke Verbrauchernachfrage für das iPhone 15 hin."Bei Wedbush gehe man davon aus, dass dieses positive Momentum beim iPhone-Absatz auch im gesamten Geschäftsjahr 2024 anhalten werde. Das Jahresziel von 220 bis 230 Millionen Einheiten sei nun bestätigt worden. Sollte Apple das gegenwärtige Upgrade-Tempo jedoch bis in das Juni-Quartal aufrechterhalten können, dann könne sich die Stückzahl-Prognose sogar als zu konservativ erweisen, so Ives."Mit einem wieder wachsenden iPhone-Geschäft und dem Beginn eines neuen Tech-Bullenmarktes steht Apple ein starkes Jahr bevor", fasse Ives in seiner Studie zusammen. Zum Start ins Jahr 2024 stehe Apple so stark da wie der Felsen von Gibraltar und der Weg für eine Rückkehr des Wachstums in Cupertino sei frei.Vor rund einem Jahr, in Ausgabe 52/2022, habe "Der Aktionär" die Apple-Aktie als einen der Favoriten für 2023 auserkoren - und damit einen guten Riecher gehabt: Rund 50 Prozent habe der Kurs seit Jahresbeginn zugelegt. Und das trotz rückläufiger Umsätze.Gelinge Apple im neuen Jahr die Rückkehr auf den Wachstumspfad und ein Ausbau der Profitabilität, dann dürfte eine Fortsetzung der langfristigen Aufwärtsbewegung nichts im Weg stehen.Die Apple-Aktie bleibt daher ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link