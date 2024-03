NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Evercore ISI:Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin mit "outperform" ein.Amit Daryanani von Evercore ISI stelle fest, dass Apple "einen rauen Start in das Jahr gehabt habe" und der Aktienkurs seit Jahresbeginn um 10% gesunken sei. Der Evercore-Analyst weise darauf hin, dass das Unternehmen "eine große Anzahl von Anlegerfragen dazu erhalten habe, was die Aktie nach oben bringen könnte". Das Unternehmen sei der Meinung, dass die Underperformance "in den letzten Wochen auf drei Faktoren zurückzuführen sei - darunter ein Risk On + Skew to NVDA/AI", China-Sorgen und regulatorische Bedenken. Das Unternehmen identifiziere jedoch drei verschiedene Faktoren, die die Aktie von nun an nach oben treiben könnten, nämlich Kapitalallokation, KI-Inferencing und eine risikofreie, defensive Ausrichtung.Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Apple unverändert mit "outperform" ein und belässt das Kursziel auf 220 USD. (Analyse vom 11.03.2024)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:158,66 EUR +0,24% (12.03.2024, 11:42)