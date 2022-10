Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

147,00 EUR +1,56% (18.10.2022, 09:22)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,66 EUR +1,93% (18.10.2022, 09:08)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,41 USD +2,91% (17.10.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Warten auf neue Impulse - ChartanalyseDer Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) fehlten Mitte August nur noch Kursgewinne von rund 4% bis zum Allzeithoch, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch anstatt in Richtung Rekordmarke zu steigen, seien die Notierungen nach unten abgedreht und hätten innerhalb von zwei Monaten 23,7% an Wert verloren. Dabei seien die Papiere am vergangenen Donnerstag zunächst auf den niedrigsten Stand seit dem 30. Juni gefallen, bevor es zu einer starken Umkehr gekommen sei. Ausgehend vom Tagestief bei 134,37 USD hätten die Notierungen 6,4% zugelegt - einen Turnaround in dieser Größenordnung habe es zuletzt Ende Februar gegeben. Das Aufwärtsmomentum sei allerdings nur von kurzer Dauer gewesen, denn schon am Freitag hätten die Kurse 3,2% zurückgesetzt und einen Teil der Gewinne wieder abgegeben.Ausblick: Der gestrige Inside Day - der komplette Kursverlauf habe innerhalb der Handelsspanne vom Vortag gelegen - habe zunächst keine neuen Impulse gebracht, obwohl es für die Apple-Aktie schlussendlich 2,9% auf 142,41 USD nach oben gegangen sei.Das Long-Szenario: Damit ein möglicher charttechnischer Boden Kontur annehmen könne, müsste im ersten Schritt die Folge der fallenden Hochpunkte durchbrochen werden. Dafür seien nun Notierungen über dem Top vom Donnerstag bei 144,52 USD nötig. Anschließend sollte bei 145,43 USD die Abwärtslücke vom 7. Oktober geschlossen und oberhalb von 147,54 USD ein neues Monatshoch erreicht werden. Direkt darüber würde dann zwischen 148,50 USD und 149,00 USD das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er März-Tief in den Fokus rücken. Gelinge dort der Break, sollte es zur Bestätigung auch über das März-Tief an der 150er Marke gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: