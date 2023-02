Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

138,90 EUR -0,36% (28.02.2023, 14:57)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

138,90 EUR -0,39% (28.02.2023, 14:41)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

147,92 USD +0,82% (27.02.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Warren Buffet sei bekanntlich ein großer Fan von Apple, die Aktie des Tech-Riesen sei mit deutlichem Abstand die größte Position im Portfolio seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway . Und obwohl Apple mit einer Dividendenrendite von rund 0,6 Prozent nicht grade klotze, habe der Starinvestor im vergangenen Jahr damit hervorragend verdient.Ende 2022 hätten sich rund 895,1 Millionen Apple-Aktien im Portfolio von Berkshire Hathaway befunden. Das habe rund 40 Prozent des gesamten Aktienportfolios entsprochen - kein anderes Unternehmen sei derart hoch gewichtet. Bank of America auf Rang zwei der größten Positionen komme "nur" auf eine Gewichtung von rund elf Prozent. Umgekehrt zähle die Buffett-Holding mit 5,4 Prozent der Anteile auch zu den größten Aktionären von Apple.Mit 23 Cent Quartalsdividende, die sich annualisiert auf 92 Cent pro Aktie summiere, habe Berkshire Hathaway mit der Apple-Position im Jahr 2022 rund 823,5 Millionen Dollar an Dividende kassiert. Das wiederum entspreche rund 13,7 Prozent der gesamten Dividendeneinnahmen von Berkshire im vergangenen Jahr, die nach Informationen des Portals Benzinga.com bei 6,03 Milliarden Dollar gelegen hätten.Neben stattlichen Dividendeneinnahmen habe Berkshire auch von der starken Kursperformance der Apple-Aktie profitiert. Denn seit Buffett Anfang 2016 die ersten Papiere des Tech-Riesen gekauft habe, habe sich der Kurs - bereinigt um den Aktiensplit im Jahr 2020 - bis heute mehr als verfünffacht.Dazu beigetragen habe sicher auch, dass Apple alleine seit dem Berkshire-Einstieg eigene Aktien im Volumen von über 450 Milliarden Dollar zurückgekauft habe. Die großzügigen Aktienrückkäufe dürften einer der Gründe sein, warum Buffett damals bei Apple eingestiegen sei und seither immer wieder nachgekauft habe: Der 92-Jährige sei ein großer Verfechter dieser Art von Gewinnverwendung.Für den "Aktionär" ist die Apple-Aktie daher ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.